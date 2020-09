Bonsoir à tous ! En ce moment il y a les promos du PSN spéciale Japon, et je vois ce FF Type-0 en promotion à 10 euros.Vous me dîtes que j'ai rien à perdre, donc j'ai quand même validé l'achat malgré mes craintes du fait que ça soit un portage à la base, les avis sont assez clivant sur le net, certain adore d'autre déteste, après de ce que j'ai vu le gameplay et la caméra se sont mal adapté lors du portage, donc c'est assez bordélique de ce côté là, mais tous les accotés notamment au niveau des personnages, de l'univers et de l'histoire, je demande à voir, surtout que l'intro envoie du lourd !Merci de vos avis !