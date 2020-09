Maintenant Microsoft met sa stratégie en place la stratégie des CCC ( Cloud, Community, Content ) avec l'arrivée de la 5G et des débits toujours plus importants le Cloud Gaming va doucement s'imposer ( jouer partout a tous vos jeux sans téléchargements dans des conditions optimales c'est la promesses du Cloud Gaming ) Community, c'est fidéliser les joueurs a travers un abonnement et Content, c'est le Contenu pour faire marcher un service comme le Gamepass il faut investir des Milliards et subir de lourdes pertes au début mais c'est une stratégie sur le long terme qui sera probablement pas rentable a Microsoft avant des dizaines d'années et sera donc favorables aux consommateurs. Donc bien évidemment les acquisitions de Microsoft ne font que commencer ils pourront dépasser les 50 équipes de développeurs d'ici quelques temps. Leur seul but à présent est d'alimenter le Gamepass en contenu diversité, Ils se sont longtemps concentré sur la création de l'écosystème, proposer ce qui se fait de mieux en matière de Hardware, Services et User Friendly car Microsoft ne cherche pas a faire du profit contrairement a Sony et Nintendo leur Stratégie c'est de perdre de l'argent... ça paraît absurde mais c'est le cas... pour en gagner plus ensuite. Donc moi ça me fait rire les Jean-Michels analystes qui comparent les ventes des consoles...ça fait depuis 2015 avec l'unification de Windows 10 que Microsoft ne cherche plus a vendre des console mais mets en place sa stratégie pour devenir le Netflix du JV et être présent partout tout en étant le plus accessible possible. Que vous jouez sur PC, sur Console ou Smartphones c'est pas ce qui intéresse Microsoft ce qui intéresse Microsoft c'est que vous vous abonnez a leurs services. Quand Microsoft deviendra rentable ( et ils le deviendront ) ça sera des rentrées d'argents colossales tous les mois vous n'avez même pas idée. Moi je me réjouis de cette situation car c'est ce que je me tue a répéter sur ce site et ailleurs depuis des années et ça commence maintenant les dés sont jetés