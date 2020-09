La première moitié de la présentation serait axée sur une introduction au jeu. Selon gamefront.de, l'équipe de développement, dont les producteurs Peter Fabiano et Tsuyoshi Kanda, devrait nous parler en détail du titre next-gen, en plus de la série Resident Evil en général. La deuxième partie de la présentation est censée inclure un forum de discussion. L'un des invités sera le comédien japonais Hidetaka Kano.

posted the 09/20/2020 at 09:27 PM by jenicris