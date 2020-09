Je trouve qu'on a trop tendance a mettre plus bas que terre la postlogie depuis qu'elle est terminée (voir bien avant) au point que pour certains ça en devient une véritable haine contre ces nouveaux films ou Disney.Comme si c'était un phénomène de mode de la critiquer un peu comme du temps de la prélogie.Certes cette trilogie ne manque pas de défauts, la principale étant le manque de cohérence entre les films, clairement, on a du mal a voir une postlogie bien structuré et penser en un tout unique.Mais si on prend les films individuellement, je trouve que ce sont quand même des films qui sont dans le haut de la moyenne du divertissement si on compare a la majorité des blockbusters qui sortent de nos jours. La réalisation/photographie est excellente, les acteurs sont bons (Mark Hamill, Adam Driver, même Daisy Ridley) certains personnages restent attachants, certaines scènes sont assez fortes. Et puis il y'a de bonnes idées même si elles ne sont pas toutes bien exécutés.Notamment dans le 8, si décrié pour certains, Rian Johnson avait amener de bonnes idées, que ce soit par rapport a Luke, l'évolution du personnage et son exil, Rey qui n'était personne ou que n'importe qui pouvait sentir la force, Kylo Ren qui s'affirme en tant que personage propre.. mais le 9 est revenu en arrière.Je pense que ces films seront réhaussés avec le temps, une fois qu'ils seront mieux "accepté" car c'est quand même loin d'être des nanars ou des films catastrophique en soit, au contraire.Après on ne peut nié que le tout a été assez mal géré au final, ce qui est dommage et donne ce sentiment de frustration et d'inachevé, voir d'occasion manqué.