Ca faisait très longtemps que j'avais pas eu une excitation comme ça. Sauf enorme surprise,on va enfin avoir ce soir du gameplay du remake du chef d'œuvre de 2009,le premier,la base,la fondation de ce que cette série a pu devenir au fil du temps.ce jeu est pour moi un véritable tournant du Jv.On a pas tous le même rapport avec ce jeu et j'imagine que tous ceux qu'il l'ont découvert après un dark souls peuvent le trouver spécial ou archaïque.Personnellement,ce jeu m'a redonner la passion du jeu vidéo a son maximum alors que je commencer vraiment à être dans le creux de la vague en milieu de gen précédente avec tous ces clones tps action cover,une gen quiavait pourtant bien commencé.Quand mon pote Anakil ma vendu la version us en 2009,je savais pas ce que j'achèté mais j'avais envie d'y jouer.Et la,grosse claque d'ambiance,de challenge.javais pas pris de rouste comme ca depuis les jeux 16 bits.Déjà en anglais c'était pas hyper évident a comprendre,MAIS DMS a sûrement le système de jeu Le plus complexe quand tu connais pas la série.Entre les tendances White et Black,le système d'artchstone ou tu fait le jeu pas dans un sens logique,la barre de vie réduite de moitié quand t'est en soul form,la charge d'équipement ,aucun feu de camp ou de chekpoint,les herbes....Il n'y avait pas encore de gars comme Exerv ou autre pour t'aider a avancer sur YouTube comme maintenant,et quand tu commence a vouloir logiquement finir le.monde 1 en entier avant de commencer les autres et que en plus tu a évidemment mis la World tendency en pure Black tu a vite envie d'abandonner.Et c'est LA que tout le sel de la série entre en jeu,la sensation de l'accomplissement de battre un boss,d'abord le tower Knight,ensuite le fameux flamelurker qui m'aura fait perdre mes cheveux,les Maneater et j'en passe.Vite devenu additif,jarrive en NG+6 la sortie fr un an plus tard ou ca s'est évidemment mieux passe et Ds1 qui fut aussi un grand moment de JV.Des années que l'on attendait un remaster et sony nous offre un Remake avec un.moteur PS5,un cadeau.Beaucoup d'attente et autant de craintes de pas respecter le produit original mais jai confiance en bluepoint après SOTC.Je rêve peut être un peu trop mais pourquoi pas un bundle day one demon's souls ..! Bref on compte les heures en attendant j'ai rallumé la ps3 pour refaire un run