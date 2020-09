«Bien que nous ne communiquions pas les détails relatifs à la fabrication, les informations fournies par Bloomberg sont fausses», indique le communiqué.



"Nous n'avons pas changé le numéro de production de la PlayStation 5 depuis le début de la production de masse.

Sony n'a jamais rendu publiques ses prévisions, mais nous savons qu'ils ont cherché à produire plus d'unités que PS4 au cours du premier exercice financier pour deux raisons.



1. Répondre à une demande plus importante de PS5

2. Compenser tout impact de COVID-19 sur la production / la logistique



En fabriquer le plus possible.

Sony a contacté GamesIndustry.biz avec la déclaration suivante niant le rapport Bloomberg:ZhugeEX: