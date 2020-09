J'étais entrain de regarder un bon écran pour mon pc et j'ai eu un déclic sur console jouer a 120fps ne sert a rien et au contraire provoque du tearing!

Si j'ai bien compris même si les dalles de écran de télévision sont en 100hz les entrée HDMI reste a 60hz



Par exemple sur mon écran de pc qui est 60hz j'ai du tearing sur mes jeux et je ne vois pas la différence apres 60fps

C'est seulement quand j'ai vu mon meilleur pote jouer a fortnite en 120fps sur sont écran 144hz que j'ai compris la différence!



Corriger moi mais en conclusion jouer a plus de 60fps sur nos écran de télévision qui reste sur une fréquence de 60hz n'apporte pas de plus.