Jeux Vidéo

J'avais parlé il y a un mois des PC gamers de Konami blog_article447348.html ), il semblerait que l'entreprise est donné des idées à son ancien salarié, puisque Kojima Prod et le magasin en ligne TSUKUMO viennent d'annoncer un boîtier PC "Death Stranding" pour cet automne.Kojima Productions, le magasin en ligne japonais de matériel informatique TSUKUMO, et le fabricant de boîtiers Fractal Design, s'associeront pour sortir un boîtier exclusif "Death Stranding". Ce boîtier PC unique sera marqué du logo "Bridges". Bien qu'aucun prix n'ait encore été divulgué, TSUKUMO a mis en ligne un trailer pour mettre en avant ce boîtier collector qui devrait sortir à l'automne 2020.Les seules informations divulguées concernant ce modèle, c'est que c'est un Fractal Define 7 Compact ( https://www.materiel.net/recherche/Fractal%20Design%20Define%207%20Compact/ ). Ce boîtier peut être équipé de cartes graphiques de 360 mm et peut accueillir des cartes mères ATX, mATX, ITX. Le site Web avertit cependant que cela pourrait être un peu serré sur certaines cartes mères. De plus, le panneau supérieur peut être remplacé pour un modèle plus aéré si vous craignez que votre PC ne chauffe trop.La bande annonce du boîtier PC "Death Stranding Bridges" :Sources :