Grosse sortie pour ce mois de septembre avec cette nouvelle adaptation des avengers en jeu vidéo mais malheureusement le jeu s'annonce très moyen d'après les premiers test outch !On attendra Spiderman:Mile Morales pour jouer à un jeu de super héros digne de ce nom avant les futures Batman et Suicid Squad.

posted the 09/04/2020 at 05:53 AM by kratoszeus