Listes non-complètes mais je pense qu'il ne doit en manquer que 2-3 compiles.- Super Mario Bros.- Super Mario Bros.: The Lost Levels- Super Mario Bros. 2- Super Mario Bros. 3SMB, SMB:TLL, SMB2 et SMB3 sont des remakes des jeux NES qui seront plus tard portés individuellement sur Game Boy Advance sous le nom des Super Mario Advance (à l'exception de The Lost Levels). Une seconde réédition sur SNES inclura Super Mario World en 1994.La réédition "Mario 25th Anniversary" de Mario All-Stars sur Wii (2010) n'incluait pas Super Mario World.- The Legend of Zelda (NES)- Zelda II: Adventure of Link (NES)- The Legend of Zelda: Orcarina of Time (N64)- The Legend of Zelda: Majora's Mask (N64)- The Legend of Zelda: The Wind Waker (Demo)- Retrospective The Legend of Zelda (vidéo)Cette compilation n'était disponible que sur le Club Nintendo, à échanger contre des points de fidélité.- Dr Mario 64 (N64)- Yoshi's Cookies (SNES)- Panel de PonSorti qu'au Japon, alors qu'il est développé par Nintendo Software Technologies situé au Etats-Unis. Alors qu'il est simplement nommé "Dr Mario", c'est le Dr Mario 64 jamais sorti au Japon.Panel de Pon (dont la série est connue sous le nom de Puzzle League en occident) est la version N64 qui n'a jamais été achevée mais dont on a retrouvé une cartouche prototype récemment, et qui aura servi de base pour le Pokémon Puzzle League sur N64 qu'on aura eu nous en occident.- MOTHER (EarthBound Beginngs, NES)- MOTHER 2 (EarthBound, SNES)Sorti qu'au Japon et avant MOTHER 3.- Advance Wars- Advance Wars 2: Black Hole RisingMalgré que la série soit née sur NES et n'est sorti qu'au Japon avant, Advance Wars et sa suite sur GBA étaient des jeux développé par Intelligent Systems exclusifs à l'occident... Jusqu'à ce que Nintendo se décide de les porter au Japon dans cette compilation. Au Japon sur Game Boy, Hudson Soft avait développé plusieurs Game Boy Wars pour Nintendo, d'où le nom.- Donkey Kong (G&W Multiscreen)- Green House (G&W Multiscreen)- Oil Panic (G&W Multiscreen)- Parachute (écran du haut)- Octopus (écran du bas)Exclusif Club Nintendo. La première collection devait inclure Manhole-e, la version eReader de Manhole. La seconde compilation fait le mix entre Parachute/Octopus qui sont jouables simultanément ou seulement l'un/l'autre.- Metroid Prime- Metroid Prime 2: Echoe- Metroid Prime 3: CorruptionVersion Wii de Metroid Prime et Metroid Prime 2 conçus pour jouer avec la Wiimote + Nunchuck, sortis au Japon individuellement sous la gamme "Nouvelle Façon de Jouer!"- Kiby's Dream Land (GB)- Kiby's Adventure (NES)- Kiby's Dream Land 2 (GB)- Kiby Super Star (SNES)- Kiby's Dream Land 3 (SNES)- Kiby 64: The Crystal Shards (N64)- Kirby's Adventure Wii (uniquement les salles challenges).- 3 épisodes de l'anime Kirby's Right Back at Ya! (vidéo).Sorti qu'au Japon et USA pour le 20e anniversaire de Kirby. Inclus un booklet de 45 pages et un OST sur CD incluant des remix.