Jeux Vidéo

Sega veut sortir Yakuza Ishin & Kenzan en occident, mais ils attendent le bon momentCes dernières années ont été exceptionnelles pour les fans de Yakuza, après des années à ne pas savoir si nous aurions les épisodes Yakuza en occident, c'est à peu près une garantie de nos jours que nous aurons tous les jeux. Avant que Yakuza 0 ne soit un grand succès, le public occidental a raté certains jeux de Yakuza, tels que Yakuza Kenzan et Yakuza Ishin qui n'ont toujours pas fait leur chemin vers nos contrées.Dans une récente interview avec Rocket Beans Gaming, le producteur principal de localisation, Scott Strichart, a expliqué que Sega US et Japon souhaitaient amener les spin-offs de Yakuza en occident, mais ils avaient juste besoin de trouver une place dans le calendrier pour le faire. Scott a également expliqué qu'un problème consiste à essayer d'amener tous les jeux Yakuza en occident sans saturer le marché, ce qui est le principal problème. En expliquant :Bien que ce ne soit pas une confirmation qu'ils travaillent sur la traduction, c'est bien de voir qu'ils pensent aux épisodes spin-off et qu'ils ont des projets en tête. Avec le récent succès de Ghost of Tsushima, beaucoup espéraient que cela inciterait Sega à sortir leurs jeux de Samurai.L'interview entier ci-dessous:Source et article original :A noter qu'il y a 2 ans, Sega avait fait un sondage pour voir si les gens voulaient des remasters ou remakes de Ishin & Kenzan : blog_article425257.html