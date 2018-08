Jeux Vidéo

Si vous avez manqué le sondage officiel de SEGA sur Yakuza Kawami 2, vous devriez probablement aller jeter un coup d'oeuil car cela suggère que la société envisage de remasteriser les 2 spin-off "samurai" Ishin et Kenzan, de sortir les remasters des Yakuza 3, 4 et 5 en occident, et de sortir des nouveaux spin-off ou jeux dérivés (comme le Fist of the North Star: Lost Paradise)Voici les questions intéressantes du sondage :- How interested are you in purchasing the various spin-off titles that have never received western release? (Comment êtes-vous intéressé pour acheter les différents spin-off qui ne sont jamais sortis en occident ?)- How interested are you in purchasing remasters/remakes of existing Yakuza games? (Comment êtes-vous intéressé pour acheter les remasters/remakes des jeux Yakuza déja existants ?)- How interested are you in purchasing new games set in the world of Yakuza? (Comment êtes-vous intéressé pour acheter des nouveaux jeux se déroulant dans l'univers des jeux Yakuza ?)- How interested are you in purchasing games created by the Yakuza team in other worlds, like the upcoming Fist of the North Star game? (Comment êtes-vous intéressé pour acheter des jeux créés par l'équipe Yakuza dans d'autres univers, comme le prochain jeu Fist of the North Star ?)A noter aussi la possibilité de glisser un petit mot à la fin...- Here's where you can leave us a note!... pourquoi ne pas en profiter pour demander des sous titres français pour les prochains jeuxLa page du sondage officiel : https://docs.google.com/forms/d/1-D0ogM3HT_jBDiMJaMNwyV4183888BXJ4GTjuK_5CgU/viewform?edit_requested=true Source : http://segabits.com/blog/2018/08/28/sega-survey-asks-fans-if-they-want-remasters-of-yakuza-ishin-and-yakuza-kenzan/