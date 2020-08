Vous aimez les sketch de Groland ? Je suis tombé sur cette web série, pas du tout caricaturale et qui pose des vraies questions (notamment sur le jeux vidéo dans ce deuxième épisode)Je vous met aussi le 1er épisode qui dénonce les écolo/bobo avec panache, c'est fou toute cette créativité en même pas 1 minuteCelui la est un peu érotique, attentionDes acteurs étonnantsLe lobby des Chasseurs de France a annoncé qu'il y aurait 8 épisodes (ouais leur numérotation des épisodes sur youtube c'est du n'importe quoi), vous me dites si vous voulez que je vous poste les 4 derniers quand ils seront dispo ou pasSources : https://twitter.com/ChasseursFrance/status/1296357762587340806

posted the 08/21/2020 at 07:01 PM by famimax