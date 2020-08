Je suis tombé sur une vidéo très intéressantes sur les avantages de la next-gen par rapport au pc et inversement.

Personnellement cette vidéo m'a réconforté dans l'idée que par exemple prendre une xbox series x vaudrait plus le coup que prendre un PC haut de gammes (surtout avec le gamepass car on paye plus les jeux chere).











et vous ,vous en pensez quoi de ces argument dans sa video?