À partir d'extraits de certains films Spider-Man, un certain BabyZone a réussi à incruster le faciès des acteurs principaux dans le dernier jeu en date de la franchise sur PS4. Et je trouve que le rendu passe plutôt bien. Par contre ça spoil un max dans les vidéos.Je sais pas vous mais je trouve cette technologie de DeepFake presque effrayante..

Avec Tom Holland Avec les autres acteurs ayant joué Spider-Man Avec d'autres acteurs dont Willem Dafoe et Kirsten Dunst

posted the 08/17/2020 at 01:32 PM by nindo64