Comme nous vous en parlions pas plus tard qu'aujourd'hui, Phil Spencer figurait parmi les invités du dernier numéro d'Animal Talking, l'émission intégralement réalisée dans Animal Crossing : New Horizons. Même s'il a évidemment parlé de Xbox au cours de cette dernière, Phil Spencer a, cadre oblige, également été amené à s'exprimer au sujet de Nintendo. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le dirigeant de Xbox ne tarit pas d'éloges au sujet de la firme de Kyoto :



Ce qu'il y a de pur dans ce que fait Nintendo, c'est qu'ils pensent leurs jeux, leur hardware et leur plate-forme comme une seule et unique chose et développent leurs expériences en fonction de ça. Je connais les équipes de Nintendo plutôt bien et je pense que leur capacité à créer des expériences Nintendo complètes sur leurs consoles est quelque chose de magique. [...]



Dans le monde du divertissement, la plupart des choses ne finissent pas par être d'énormes succès. Il y a donc toujours une part de surprise. Mais il y a une telle maîtrise de ce qu'ils font chez Nintendo. Je l'ai déjà dit mais je pense que ce sont eux qui ont le pédigrée le plus fort en matière de jeux First Party.



Nintendo est un joyau pour nous autres au sein de l'industrie du jeu vidéo et c'est quelque chose que nous devons protéger.



Enfin quelqu'un qui a du goût ... Lol