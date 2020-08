[b]Après la Neo Geo Mini, place au mini meuble Neo[/b]Vous reprendrez bien une petite perfusion de retrogaming en intraveineuse ? C'est sans doute la réflexion qui anime Gstone Group quand il annonce le SNK NEOGEO MVSX, soit une mini borne tabletop conçue en partenariat avec SNK pour inclure d'office 50 jeux Neo Geo. Un peu comme les Neo Geo Mini ou le Neo Geo Arcade Stick testés dans ces mêmes colonnes, mais avec un prix autrement plus rondelet. La borne est en effet attendue entre octobre et novembre 2020 pour un tarif entre 399,99 et 499,99$. Ah oui.La différence de prix s'explique par le choix d'ajouter ou non une base façon borne d'arcade pour servir de support au MVSX proprement dit, vendu seul à 449,99$. Ceux qui changeraient d'avis peuvent toujours se procurer le faux monnayeur d'une hauteur de 32 pouces pour la modique somme de 99,99$. La mini-borne tabletop culmine elle à 25 pouces, pour accueillir un moniteur LCD 17 pouces 1280x1024 au format 4:3. Pour ceux qui voudraient déjà faire de la place sur leur cuisinière, les dimensions officielles sont les suivantes : 15,4 pouces de large, 19,4 pouces de profondeur et 25 pouces de hauteur, pour un poids de 28 livres, soit un peu plus de 12,7 kgs. A en croire la FAQ, le modèle sera livré avec son alimentation, un manuel mais aussi deux figurines de Terry Bogard et Iori Yagami, personnages emblématiques de l'univers KOF / Fatal Fury.Car il sera encore une fois question de baston, au vu de la liste des 50 jeux inclus d'office dans cette borne 2 joueurs. Celle-ci ne comprend pas de véritable surprise pour les clients qui ont déjà investi dans les innombrables mini-bornes SNK, avec une large part accordée à King of Fighters, Samurai Shodown et Fatal Fury. On y retrouve aussi l'intégrale Metal Slug et quelques classiques dans le registre Sport (Super Sidekicks, Baseball Stars) et Action (Magician Lord).Source :https://www.gamekult.com/actualite/apres-la-neo-geo-mini-place-au-mini-meuble-neo-geo-mvsx-3050830457.html