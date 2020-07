Je sais pas vous, mais moi ça fait des décennies que je rêve d'un Metroid au cinéma, bien fait, avec un bon réalisateur, et avec le thème musical du jeu."En plus de s'adresser directement à Nintendo au cours d'un récent épisode du talk show "Animal Talking" pour lui dire qu'elle "adorerait" faire ce film, Brie Larson a partagé sur Twitter une fausse affiche du film Metroid réalisée par l'artiste Boss Logic".Aller Brie, je compte sur toi pour faire en sorte que ça se fasse !!

posted the 07/27/2020 at 04:42 PM by djfab