Tests

Dragon Quest 11 : Echoes of an Elusive Age

Développeur : Square EnixDate de sortie : 4 Septembre 2018Genre : RPGPITCH :Après plusieurs années de paix, après que l’Éclairé et ses amis aient vaincu les forces du mal, un enfant de roi nait avec la marque de l’Éclairé, annonçant le retour des ténèbres.DQ XI possède un scénario tout à fait classique du bien vs le mal très old school... Un seigneur du mal, un élu seul capable de l'affronter.Le genre de scénario auxquels on avait droit sur SNES.Le problème 25ans plus tard, c'est qu'on aimerait avoir plus de profondeur dans les scénarios et un minimum de background quant aux motifs du vilain pour vouloir faire ce qu'il fait.Dans DQ 11, les 2 boss principaux n'ont aucun motif valable. Le premier s'est fait corrompre car il désirait plus de puissance et le vrai boss de fin, veut tout détruire car il est le méchant et que c'est ce que font les méchants.Régner sur un monde ou tout le monde est mort, est apparemment son kiff ultime.Les protagonistes n'ont pas non plus un background très poussé. Généralement, on en apprend sur leur passé histoire de mettre en place la prochaine étape du scénario mais c'est tout.Cela dit, même si l'histoire est plutôt classique dans son déroulement, il y a toujours quelque chose à faire et du coup, on a pas le temps de s'ennuyer.Le jeu propose aussi des cut-scène en CGI (plutôt rare de nos jours) avec un très beau rendu pour les scènes importantes. Ce qui est plutôt agréable.GAMEPLAY :DQ XI est donc un RPG à la 3ème personne où les combats se déroulent au tour par tour.Vous contrôlez 4 personnages parmi 8.Les contrôles classiques, attaque, défense, magie, aptitude ou encore objets à votre disposition durant les combats.Les personnages possèdent des combos de team à 2, 3 ou 4 perso en même temps dont certains en cut-scene. Donnant lieu à des séquences bien sympathique avec des modèles HD qui rappelleront les séquences d'invocations dans les anciens FF.Vous contrôlez votre personnage librement sur la map. La world map n'est dispo que pour les voyages avec moyen de locomotion. (bateau etc...)Les combats s'engagent au contact d'un ennemi visible sur la map ou en le frappant.Les combats peuvent se faire en semi auto ou full auto. Vous pouvez laisser le CPU décider des choix de certains attaquants ou de la totalité de l'équipe en choisissant des tactiques prédéfinies.Pratique lorsqu'on est fatigué après une journée de taf et qu'on veut progresser dans le jeu sans devoir se prendre la tête.Les personnages ne sont pas limités à une catégorie d'arme. Laissant le choix du type d'attaques au joueur.Il y a un cycle jour/nuit avec le bestiaire diurne/nocturne associé.Vous pourrez donc voir certains ennemis dormir lorsque vous voyagerez la nuit, par exemple.Autre que l'histoire principale, une 50taine de quêtes annexes sont proposées. Bon, rien de bien fou là non plus, ça reste classique. Fedex, tuer du monstres etc...Le jeu propose aussi des mini jeux. Comme trouver et dégommer des cibles à l'arbalète dans les diverses cartes du monde, de gagner des prix en jouant aux jeux de hasard dans les casino ou encore avec la transforge.La transforge est une forge portable qui vous permet de créer ou améliorer vos équipement en échange de matériaux. Pour peu que vous soyez en possession des plans.Une fois la forge lancé, vous devez frapper les diverses partie du matériau en fusion pour le modeler en l'objet désiré et plus vous serez précis, meilleur sera l'objet créer.RÉALISATION :DQ XI est plutôt plaisant dans sa DA des environnements.N'étant pas particulièrement fan de la DA de Toriyama, j'ai trouvé les protagonistes plutôt quelconque. Pas vraiment inspirés... à une ou deux exceptions près.Autre point qui saute aux yeux (et qui m'a pas spécialement plu), c'est la ressemblance que certains personnages ont avec DBZ ou Dr Slump. (Veronica court à la manière d'Arale)Certains PNJ semblent venir tout droit de DBZ. Le présentateur de l'arène qui à la même coiffure que celui de DBZ, certains PNJ féminins avec la même tête que C18 ou encore le dernier boss qui n'est qu'un clone de Cell...Alors, des clins d’œils qui plairont aux fans... Moi, pas trop mais bon.Le bestiaire est varié, on retrouve les créatures bien connues de la saga et j'ai particulièrement bien aimé le rendu des créatures (ou des PNJ/protagonistes).Que ce soit les textures ou les animations, le tout à vraiment été soigné.Le framerate est assez stable dans l'ensemble. Quelques chutes de framerate (PS4 Slim) à certains endroits mais rien de gênant.Pour la partie sono, j'ai été un peu déçu. A part le thème principale des DQ, le reste de l'OST n'est pas très inspiré. Faut aimer les airs de trompette.Le jeu possède aussi une version anglaise... malheureusement, le jeu d'origine ne possède pas de VO, donc faudra faire avec.J'ai trouvé la VA moyenne... en plus de ne pas être toujours bien choisies, certains noms en VA ne correspondent pas aux noms en français.Côté durée de vie, c'est long. Un peu trop long même... surtout que le post game n'amène pas vraiment de plus-value à l'histoire.On fini par devoir refaire les villages et donjons déjà visités pour corriger certains évènements.Comptez une centaine d'heures pour le platine.En résumé,Un RPG old school dans ses méchaniques et histoire mais très plaisant à jouer.Qu'on aime la DA de Toriyama ou non.Manque un poil de challenge et des thèmes mémorables mais une belle aventure à faire.A part les dernières heures un peu plus longues, le jeu propose une écriture un peu facile mais qui se laisse suivre sans que l'on s'ennuie.Un bon RPG à faire ou à découvrir.+ Un DA plaisante (surtout si fan de Toriyama)+ Combat rapides et efficaces+ Soin du rendu (animations, textures)+ Durée de vie- OST faible- VA faible- Background absent pour les antagonistes principaux.- On se croirait dans DBZ par moment.../10