Article récupéré sur halo.frJe voudrais déjà m'excuser d'avance de poster un énième article sur Halo Infinite, il est clair que la présentation faite mérite des explications, même si ça n'excuse en rien la déception causée auprès de certains au point même de faire passer au second plan, tout ce qui a été présenté lors de la conférence, avec beaucoup de recul, si ce qui est dit dans cet article est vrai, on risque surement d'avoir une autre présentation pour la prochaine échéance à venir qui est la gamescom...------------------------------------------------------------------------Après plusieurs années d’attente, les premières images de la campagne de Halo Infinite ont été dévoilées hier. Et il y a évidemment beaucoup à dire. Il y a notamment un détail qui n’a pas échappé à certains observateurs sur reddit : plusieurs effets graphiques semblent différents entre la version présentée en direct et la vidéo disponible sur la chaine officielle Halo.Il semblerait qu’il s’agisse de différentes versions de la beta présentée. Cela a plus ou moins été confirmé par Aaron Greenberg (directeur marketing Xbox) dans une interview pour IGN. Il admet qu’à cause de la pandémie, leurs plans de présentation ont dû s’adapter. Les images présentées viennent donc d’un ancien build. Greenberg indique que de nombreuses améliorations graphiques ont été apportées depuis.On le sait, Halo Infinite recevra tout au long de son existence (qui est prévu pour une décennie) de nombreuses améliorations graphiques, notamment le Ray Tracing qui arrivera peu après la sortie du jeu. Le fait, pour 343 Industries, d’avoir développé leur propre moteur graphique permet de grandement faciliter ce genre de processus.