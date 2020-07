Ça vient de l'interview du dernier Famitsu.-FF7R creuse vraiment l'histoire du jeu original, mais il y a un développement surprenant vers la fin du jeu. Avec Remakes, il y a toujours une faction de gens qui ne veulent rien changer, mais il y a aussi ceux qui veulent vraiment que les choses changent. Y a-t-il eu des discussions entre les créateurs pour savoir si vous deviez ou non changer les choses ?Kitase :Je suis sûr qu'il y a des gens qui souhaitent vivre exactement la même histoire et revivre des souvenirs. Cependant, si nous devions faire cela, nous ne ferions qu'ajouter à l'expérience originale, ce qui ferait perdre au Remake sa signification. Je pense que nous avons réussi à faire revivre l'histoire en utilisant les dernières technologies pour la nouvelle génération de "Nouvelle FFVII".Enfin, avez-vous quelque chose à dire aux lecteurs ?Kitase : La nouvelle histoire de la FFVII ne fait que commencer. Nous attendons avec impatience la suite de l'histoire !

posted the 07/22/2020 at 03:16 PM by jenicris