Thème du jour :



Les forêts



Je reviens de la campagne et j’ai pu faire quelques randonnées en forêt, du coup j’avais en tête des musiques de forêts à chaque fois



Du coup, c’est tout naturellement que pour ce VGM du dimanche, je vous propose le thème des forêts !





























Bon, je mets d’emblée quelques classiques, comme ça c’est faitPas de commentaires, de toute façon tout le monde les connaît !D’ailleurs, je ne dois pas être le seul à avoir constaté que le début ressemble à......Flagrant, hein ?Je continue avec des propositions un peu moins connues :Compilation des différents morceaux que l‘on entend en parcourant la forêt de Gridania dans FFXIV ARR. Une merveille de douceur et de tranquillité.Arc Rise Fantasia, un des rares RPG sur Wii, n’est pas exceptionnel mais reste un bon RPG dans l’ensemble (enfin, hormis les personnages pour ma part). En revanche, de nombreuses pistes de la bande-son sont très belles (Yasunori Mitsuda y participant sur certaines), et j’ai particulièrement aimé cette retranscription de l’atmosphère forestière que l’on entend dès la toute première forêt du jeu.Là encore une forêt de début de jeu. Les thèmes de forêts des Etrian Odyssey ont un peu tendance à tous se ressembler mais j’aime particulièrement le rendu de celle du cinquième opus ^^On garde le meilleur pour la fin :Un arrangement sublime et envoûtant d’une musique qui ne se joue pourtant pas dans une forêt dans le jeu d’origine (mais une grotte, il me semble), mais qui a été réarrangé ici avec ambiance boisée et bruitages forestiers. Il suffit de fermer les yeux et on s’y croit...Voilà pour cette grosse sélection, que je garnirai avec vos propositionsSur ce, bonne fin de week-end et profitez du beau temps !Vos propositions :