Vous pouvez décider de jouer un homme ou une femme. (Mais), vous êtes autorisé à changer, à tout moment, votre arbre de compétences ou le sexe de votre personnage. Il était important de rendre cette option disponible pour le joueur. Il peut décider de la façon dont il veut jouer, car cela a un impact sur le récit, mais ce ne sont pas deux histoires différentes. Le personnage à une histoire identique quelles que soient les options choisies.

Histoire de casser encore plus le côté plus ou moins réaliste de la série, il sera désormais possible de changer de sexe pour notre personnage à tout moment.Le personnage sera donc plus que jamais une espèce d'avatar sans âme puisque le perso aura le même nom et les mêmes lignes de dialogue. Il est cependant précisé que si l'histoire ne changera pas dans ses grandes lignes, le récit pourra se dérouler différement dans les événements amenés suivant si on joue le perso masculin ou féminin.Le directeur du jeu, Éric Baptizat, a justifié cette feature en ces propos :