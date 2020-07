Le jeu Far Cry 6 s'est dévoilé hier lors du Ubisoft Forward (même si leaké bien avant) et dont voici les premières infos concrètes sur le jeu !



- L'acteur Giancarlo Esposito (Gus dans Breaking Bad )sera le grand méchant de cet opus et incarnera le rôle du dictateur Anton Castillo.



- Il sera accompagné de son fils Diego qui "marchera sur les traces de son père" leur relation évoluera au fil du jeu, et sera houleuse. Ubisoft veut faire en sorte qu'on ait de l'empathie pour eux même si ce sont les "méchants"



- La théorie qui veut que Diego soit en fait Vaas jeune n'est pas fondée En effet, où est sa grande soeur dans ce cas là ?



- Le jeu se déroule à Yara, un État fictionnelle qui s'inspire fortement de Cuba. D'ailleurs, l'équipe a passé 1 mois là bas pour s'imprégner des lieux et discuter avec les autochtones locaux



- Ce sera la plus grande map Far Cry à ce jour



- La Map sera grande mais en plus variées, Jungle/Plage, et même ville et villages.



- Le joueur quant à lui incarnera un natif de Yara Dani Rojas ayant rejoint la rébellion qui lutte contre la dictature locale pour libérer son pays. Il faudra donc affronter les troupes de Castillo dans « l’univers de jeu le plus vaste de la licence à ce jour, entre jungles, plages et Esperanza, la capitale de Yara ».



- De nombreux armes et véhicules seront de la partie. Et il sera possible de recruter des mercenaires pour renverser la dictature.



- Présence d'animaux confirmer (logique c'est Far Cry) et il sera possible de les utiliser pour attaquer des camps ennemis.



- Sur certaines images, on peut voir des chevaux, sera t-il possible de monter dessus ?



Le jeu sera disponible le 18 février 2021 sur PS4 /One PC et les Next Gen. Une édition collector est également au programme.



Ubisoft a promis qu'on verrait du gameplay "plus tard dans l'année"







Le trailer méchamment classe d'hier !



Alors, hypé par ce nouveau Far Cry ?