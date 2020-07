Thème du jour :



La séparation



On va revenir sur un thème abstrait aujourd'hui, il faudra donc trouver des musiques symbolisant ou évoquant la séparation (amoureuse, familiale, géographique, peu importe). Pas évident, mais le JV étant bourré d'histoires mélodramatiques, je ne doute pas que vous saurez dénicher des musiques en accord avec le thème

































Voici ma proposition :[SPOIL]Je préfère prévenir, hein, même si le titre de la vidéo est déjà un spoil en soi...Car oui, ceux qui y ont joué s'en souviennent, Grandia était en plein dans la mode "et si on faisait en sorte qu'un personnage du jeu qui a accompagné le joueur pendant toute une partie de l'aventure et auquel il s'est attaché disparaissait soudainement pour ne jamais revenir ?"Heureusement, contrairement à Aerith ou Lion, la mignonne Sue ne meurt pas, mais se rend soudainement compte après avoir traversé milles obstacles en compagnie de Justin et Feena qu'elle ne peut plus physiquement suivre le rythme de leurs aventures et se sent obligée de rentrer à la maison (en dépit du fait qu'elle va devoir retraverser les mêmes obstacles sur le chemin du retour et s'épuiser encore plus, à ce stade on se demande pourquoi elle n'a pas plutôt continuéEt pourtant, la musique qui se joue lors de sa séparation avec le groupe est si déchirante et émouvante que, sans contexte, on pourrait très bien croire au décès de la pauvre demoiselle !Une musique qui évoque pour moi avant tout la tristesse, mais de part sa place dans le jeu symbolise parfaitement la séparation du groupe d'amis.[SPOIL]Je ne proposerai que cette musique aujourd'hui. J'attends les vôtres !Quant à moi, étant donné que je vais m'absenter la semaine prochaine, je pense que je ne ferais pas d'article VGM, et puis ça me permettra de faire une pause.Pause qui risque de se prolonger sur tout l'été, car un souci de santé fait qu'il est devenu difficile pour moi de travailler longtemps sur écran, même pour écrire de petits articles...On verra bien comment ça évolue :/Quoiqu'il en soit, bonne fin de week-end à tous !J'ajoute vos propositions :