Développé par le studio Round8, Bless Unleashed est un MMORPG qui partage son univers avec Bless Online (le MMO de Neowiz Games distribué sur PC, un véritable fiasco) mais qui a fait l'objet d'un développement indépendant et a été conçu dès l'origine comme un projet indépendant. En quête de productions exotiques et toujours dans le but de se rapprocher de Bandai Namco, Microsoft se paye l'exclusivité du titre sur Xbox One.Trois mois après son lancement sur la console de la firme de Redmond, le free-to-play a bien du mal a séduire du public, la réputation de la licence n'aidant pas. Pour espérer relancer les ventes et les audiences, Neowiz Games prépare sa venue sur PC via Steam pour l'année prochaine. Contrairement à la version console, Bandai Namco ne s'occupe pas de l'édition.