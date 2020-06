Je fais l'annonce tardivement mais demain se tiendra la toute première DreamsCom.Elle débutera par un live de Média Molécule où il devrait normalement annoncer de nouvelles choses (je parie sur une version PS5 et une date de sortie pour la VR) mais ils mettront également à l'honneur de futurs créations de la communauté (et d'ailleurs 2 de mes projets en feront parti).S'en suivra l'ouverture d'un showfloor virtuel ou vous pourrez visiter dans Dreams différents stands liés à différentes créations et/ou créateurs et d'autres streams auront lieu les jours suivants sur différentes thématiques.Le live d'ouverture aura donc lieu demain à 18h00 sur Twitch https://www.twitch.tv/media_molecule Le salon virtuel lui sera gratuitement accessible pour tous via la démo de Dreams, donc aucune raison de ne pas aller y jeter un oeil.