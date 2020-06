Thème du jour :



Le piano



Je pense que ce thème se passe d’explications, tout le monde sait ce qu’est un piano et en fait, tout le monde devrait connaître au moins un morceau de piano entendu dans un JV, l’instrument étant devenu un classique et un indispensable de la musique contemporaine depuis bien 3 siècles !



Je vous propose donc de nous faire plaisir aujourd’hui en se créant une petite « playlist » à base de multiples morceaux de piano entendus dans nos jeux préférés



Vous pouvez choisir des morceaux de solo de piano bien sûr, mais aussi des morceaux où le piano n’est pas le seul instrument, du moment qu’il reste le principal instrument du morceau. N’hésitez pas à piocher dans les OST, Albums arrangés ou même covers YouTube si le cœur vous en dit !











J’attaque tout de suite avec un grand classique :Parce qu’on ne l’entend jamais assez, il fallait bien mettre ici le thème phare de la série Kingdom Hearts ! Histoire de changer des jeux, je mets la sublime version arrangée pour l’album Memoria publié pour fêter les 25 ans de carrière de la compositrice, qui mériterait à elle seule de remplir le thème du jour tellement ses compositions au piano sont exceptionnelles !Ah, Sakuraba, je t’aime comme je te déteste... Un compositeur capable du pire comme du meilleur, et il faut dire qu’il n’a pas beaucoup brillé sur ses OSTs de JV depuis presque 15 ans maintenant. Mais s’il y en a bien une qu’il a maîtrisé de bout en bout, c’est celle de Star Ocean 3, où le compositeur a visiblement eu carte blanche pour laisser libre court à son imagination tant certaines pistes ont l’air complètement en décalage a l’idée qu’on se fait d’une OST de JV. C’est le cas de cette piste-ci.Sakuraba est d’ailleurs surtout connu et appréciés pour son style rock progressif qu’on retrouve généralement sur des thèmes de combat, mais quand il se met au piano, il est aussi capable de merveilles de composition et d’audace, comme en témoigne donc So Alone, Be Sorrow (ok, si on omet le nom grammaticalement hasardeux) qui passe en quelques minutes d’un tempo très lent et un rythme presque effréné et sauvage, symbolisant tous les états de la tristesse. Faut aimer le style peu conventionnel du bonhomme, mais ça reste définitivement une composition très intéressante, surtout dans une OST de JV.Quand on parle de piano et JV, on pense souvent aux mélodies lancinantes pleines d’émotions. Mais il y a parfois des pistes complètement folles qui, à l’instar du troisième mouvement de la Sonate au Clair de Lune, semblent ne pas pouvoir être jouées par le commun des mortels.Lorsque que l’on s’apprête à défier Cynthia, le champion de Sinnoh, un puissant piano retentit et nous assaille de gammes rapides, nous faisant comprendre que plus que n’importe quel autre champion, Cynthia ne fait justement pas partie du commun des mortels, et que le combat qui vous attend risque bien d’être le plus éprouvant de votre vie. Un thème qui résume le personnage en trois mots : Classe, Réfléchi et Sans-pitié.C’est définitivement un de mes thèmes préférés dans le JV et son rythme effréné le rend très difficile à jouer en réel, peu de YouTubeurs sont d’ailleurs parvenus à en faire une cover sans s’y casser les dents... Jusqu’à ce que deux de mes YouTubeurs favoris,(chaîne insaneintherainmusic) et(reprises au piano) s’associent et proposent cet arrangement à tomber par terre !!Bien sûr, Kara est douée, mais peut-être pas au point de suivre le rythme infernal du morceau, c’est pourquoi ce dernier a été arrangé pour un tempo lent, qui loin de nuire au morceau lui donne une tout autre prestance, bien plus pesante... Cynthia n’a jamais été aussi imposante.Le morceau d’origine, tout aussi exceptionnel, s’écoute ici :Dans le genre « piano endiablé », celle-ci est aussi une de mes préférées !Illustrant le combat face aux jumelles Stella et Loretta, on y retrouve un enchaînement de gammes rapides soutenus par des lourdes percussions pour accompagner le rythme du combat, et quelques passages plus lents comme le début qui font ressortir la souffrance des deux sœurs. Le piano n’est donc pas seul ici, mais il impose en maître sa puissance tout le long de la piste, et nul doute qu’un solo au piano de ce thème aurait autant de puissance.Une piste incroyable, qui rend quand même pas mal malgré la puissance sonore de la DS, même si j’espère un jour pouvoir entendre une vraie instrumentalisation du morceau.Evidemment, je ne pouvais pas terminer cette sélection sans To Zanarkand, et je suis d’ailleurs sûr que vous y avez pensé en voyant le thème ! (du coup, je vous ai tous coupé l’herbe sous le pied, héhéJ’ai rien à dire sur cette piste tant elle est mythique, décidément un thème fort du monde vidéoludique et une composition lourde d’émotionsJe choisi une cover pour le plaisir de l’entendre sur un vrai piano, et si en plus c’est Yuna... euh, RuRu de la chaînequi s’y colle dans un magnifique cosplay, le plaisir est double ^^Voilà pour cette grosse sélection, que j’espère garnir avec vos propositionsS’il y a un thème que vous souhaiteriez avoir une prochaine fois, n’hésitez pas à le faire savoir, je le rajouterais à ma liste.Sur ce, bonne fin de week-end et bon jeu !Vos propositions :