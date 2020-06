Achat vérifié Amazon (des vrais acheteurs, même fonctionnement que sur steam) Japon Royaume-Uni Allemagne France India Australie Brésil Espagne Italie USA Canada Note attribué par les acheteurs Achat vérifié sur Amazon : 5 étoiles => 833 votes 4 étoiles => 74 votes 3 étoiles => 69 votes 2 étoiles => 76 votes 1 étoile => 164 votes On est loin des 4.3/10 sur metacritic...

Like

Who likes this ?

posted the 06/25/2020 at 03:20 PM by thelastofuspart2