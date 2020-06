Il est un chanteur de blues indépendant et incroyabement talenteux, et sa carrière a juste explosé avec le 1er trailer de The Last of Us 2.



Shawn James, l'auteur de "Throught The Valley" a balancé une nouvelle chanson "The Guardian" (Ellie's song) pour remercier ND de ce tremplin inédit. Bonne écoute.



Pour rappel, voici Throught the Valley (avec Sage Cornelius au fiddle)







j'ai eu la chance de le rencontrer avec son groupe à plusieurs reprises et ses chansons sont justes complètement oufs, c'est devenu mon artiste préféré .



Voici quelques sélections :



-Delilah (chanson originale) :





-Flow (chanson originale) :





-The wanderer :





-Hunger (avec son groupe, The Shapeshifters) :





Il fait aussi des covers fantastiques.



Sa reprise complètement dingue de "That's life" qui a cartonné après la sortie de Joker.



Pour l'anecdote, il a enregistré ça au réveil après une grosse cuite avec votre serviteur XD . Il venait de quitter la France pour l'Espagne.



Sa reprise d'Iron Maiden :