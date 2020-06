The Last Of Us Part II

1er jour 1.87m

2e jour 3.03m

3e jour 4.12m/ N.C

4e jour 4.36m :fou:



Marvel's Spiderman

1er jour 1.55m

2e jour 2.47m

3e jour 3.03m/ventes officielles 3.3m

4e jour 3.39m



God Of War

1er jour 1.16m

2e jour 1.96m

3e jour 2.4m/ventes officielles 3.1m

4e jour 2.69m



Final fantasy VII Remake

1er jour 1.59m

2e jour 2.03m

3e jour 2.39m/ventes officielles moins de 3m

4e jour 2.52m



Uncharted 4

1er jour 682k

2e jour 1.09m

3e jour 1.35m/ventes off 2.7m en 2 SEMAINES

4e jour 1.57m



Days Gone

1er jour 637k

2e jour 990k

3e jour 1.31m / N.C

4e jour 1.41m



The Last Of Us

1er jour 91k

2e jour 269k

3e jour 590k / N.C

4e jour 703k



Les haters en PLS :rire:



Vous pensez que The Last Of Us Part II va battre le record de Marvel's Spiderman ?