C'était il y a trois ou quatre ans au moins, quand nous avons commencé à discuter avec Mark Cerny des possibilités pour la prochaine génération. Sony a fait un travail fantastique en mettant en place une nouvelle plateforme autour de cette prise de conscience que le stockage pouvait être totalement révolutionné. La PS5 est construite non seulement sur un énorme corps de mémoire flash, mais également sur une bande passante très élevée et un cadre à faible latence pour y accéder et l'amener là où vous en avez besoin (...) C'est un élément clé pour ce que Brian Karis et son équipe ont construit avec la technologie Nanite. Faire du rendering de micropolygones à partir d'une scène de 20 milliards de polygones est déjà assez difficile. Mais être capable de mettre ces données en mémoire est un défi crucial. Suite à des années de discussions et d'efforts, c'était l'occasion idéale de s'associer avec Sony pour montrer que cet effort se concrétise enfin sur PS5 - Tim Sweeney

Il s'agit d'une innovation majeure pour la prochaine génération. Les nouvelles consoles ont des CPU et des GPU plus rapides, et c'était important pour obtenir les visuels que nous avons montrés. Mais le plus grand changement va être la bande passante I/O que nous pouvons atteindre avec les SSD - Nick Penwarden

Récemment, dans le cadre d'une interview pour le dernier numéro du magazine EDGE, Tim Sweeney, PDG d'Epic, et Nick Penwarden, vice-président d'Epic, ont encore fait l'éloge de Sony pour son engagement dans les plans et les discussions qu'ils ont eues au cours des trois ou quatre dernières années sur ce que sera le cœur du matériel de la prochaine génération.Je vous épargne les déclarations de Brian Karis, directeur technique des graphismes, sur la démo technique de la PS5 avec l'Unreal Engine 5 car elles sont beaucoup trop techniques pour les non-initiés. Il précise néanmoins que les plateformes ayant un débit plus faible ou une latence plus élevée que le hardware de la PS5 devraient raccourcir certaines choses ou pourraient souffrir de "crop-ups" ou de "pop-ins".