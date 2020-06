Bonjour,les gars.Je suis désabusé ce soir ^^' depuis début d’après midi j'essaye d'installer un Disque Dur Interne 3To Green WD,oui car j'ai un DD avec mon Bios de 500go mais vous comprenez que avec ça,on remplis pas grand chose donc j'avais acheté ce disque dur neuf emballé etc'Mais il n'est pas reconnu par mon pc,j'ai suivi tout les conseils pour le détecté "passé par Mon PC Gérer etc' ensuite exécuter l'invite de commande List Disk etc' rien n'y fais ! Mon PC ne détecte que mon DD 500go.Pourtant je pense l'avoir bien installer,ma configurationAlimentation 550W (Peut etre pas assez ?)Un DD de 500goUne NVIDIA Geforce GTX 1050 TiUn Ryzen 7 1700.Carte mère AM4 ASUS PRIME B450M-KVoilà sérieusement je ne comprends pas du tout et c'est très frustrant l'univers pc (que je découvre depuis peu)