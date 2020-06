Voilà, tout nouveau tout chaud, la video de mon premier stream-déouverte de TLOU II, sur Ps4 Pro. C'est une vidéo détente, sans montage, destinée à celles et ceux qui ont juste envie de voir la premiere heure de jeu. En terme de scénario, je ne vais même pas au bout du 1er chapitre, donc vous avez pas vraimet de spoil, je reste dans la partie tuto. Bon visonnage (et pensez à vous abo, ça m'aide beaucoup, merci! PS : MERCI DE NE PAS SPOIL DANS LES COMMENTAIRES.

Like

Who likes this ?

posted the 06/19/2020 at 02:10 PM by obi69