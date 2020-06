ON SPOILE ALORS SI VOUS AVEZ PAS FINI OU COMMENCER LE JEU ,partez vite de cette page ! C'est moi ou ils ont changer un truk à la fin? (ou juste que les leaks étaient juste à moitié fausse) car les Leaks disaient que la fin se finissait autrement. Quoi qu'il en soit ,j'ai trouver la scène finale bien moisi J'attends les articles et test auprès de ceux qui ont fini le jeu , je vous dis que ça va un peu diviser

posted the 06/18/2020 at 04:18 PM by kikoo31