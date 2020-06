Bon ben voilà, j'ai une TV LG 4k depuis quelques semaines, mais j'ignore quand celle-ci affiche du 4k.. Quand je regarde du contenu 4k, la télé affiche en haut a droite hdr un bref instant. Mais je constate rien de probant comme différence. Y a t'il un moyen de la forcer à basculer en HD normal ? Histoire de me faire un avant, après...

Like

Who likes this ?

posted the 06/14/2020 at 07:12 PM by cyr