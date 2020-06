A défaut d' avoir plusieurs coloris au lançement pour l' instant non confirmé par Sony.Voici deux skin de la PS5 conçu par Bosslogic.https://twitter.com/BosslogicEt un apperçu 3D conçu par Sketchfab

Like

Who likes this ?

posted the 06/13/2020 at 02:38 PM by teeda