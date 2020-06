Le jeu est attendu en exclusivité sur PS4 le 19 juin.Et la campagne publicitaire autour du jeu s'accélère depuis quelques jours et Playstation semble mettre les bouchées doubles.Ces derniers jours, aux Etats-Unis, un métro de Santa Monica a été recouvert des couleurs du jeu de Naughty Dog !Il y a quelques jours, à Berlin, les habitants ont pu admirer sur un mur, une fresque du jeu :Source : https://www.jeuxvideo-live.com/news/the-last-of-us-2-saffiche-sur-les-murs-de-berlin-98426a été interviewé par le magasine QG et a déclaré que la durée de vie The Last of Us Part II se située entre 25 et 30h de jeu soit presque le double de The Last of Us.Retrouvez la publicité de The Last of Us Part II :