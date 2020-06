PLAYSTATION 5 : UN SYSTÈME DE CARTOUCHES POUR LA NOUVELLE CONSOLE DE SONY ?

Alors que le battage médiatique autour de la PlayStation 5 s’intensifie, Sony a déposé un nouveau brevet relatif à une « cartouche de jeu ». Cette dernière a-t-elle quelque chose à voir avec la nouvelle console de salon ?



Tout comme la Xbox Series X, la PlayStation 5 est censée débarquer sur le marché avant la fin de l’année. Alors que les joueurs attendent déjà impatiemment ce grand jour, une information majeure vient d’émerger. Comme nous l’apprend Gizchina, l’Office américain des brevets (USPTO) a publié un nouveau brevet de Sony qui porte sur un dispositif décrit comme une cartouche de jeu. En 2019, le constructeur a déjà breveté un dispositif à cartouche pour la PS5, mais celui-ci s’est au final révélé comme un simple support de stockage. Le matériel qui vient d’être breveté adopte quant à lui un concept assez différent.





La PlayStation 5 sera-t-elle compatible avec une cartouche ?



On se demande alors s’il possède un lien avec la PlayStation 5.



Un dispositif de type plug and play autonome

Certes, le document du brevet ne mentionne en aucun cas la PlayStation 5, mais comme la console sortira dans quelques mois, on ne peut pas écarter l’hypothèse de l’existence d’un lien entre les deux produits. Nous savons déjà que la nouvelle machine de jeu de Sony sera dotée d’un lecteur optique. Ce qui fait que l’ajout d’un port permettant de lire une cartouche de jeu pourrait s’avérer inutile.



La PlayStation Vita est la seule console de jeu de la firme japonaise à utiliser des cartouches. Il est donc également possible que le brevet soit lié à cette gamme. En tout cas, vu que le document décrit une sorte de dispositif plug and play autonome, il se peut également que Sony souhaite permettre aux joueurs PS5 d’utiliser des cartouches pour échanger facilement des jeux.



Un module pour améliorer les performances visuelles ?

Le PDG de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan a profité d’une récente interview pour s’exprimer sur la PS5. Selon ses dires, l’utilisation de technologies graphiques plus avancées ne fera qu’augmenter les coûts. Pour avoir un affichage plus réaliste, les joueurs pourraient ainsi devoir débourser une somme supplémentaire. Malheureusement, le haut responsable n’a pas donné une idée de ce à quoi nous devrions nous attendre. La question se pose alors en ce qui concerne l’éventuel lien entre la cartouche et cette volonté d’offrir un meilleur rendu graphique.

Vous en pensez quoi ? Moi je trouve vraiment ca cool si c'est vrai