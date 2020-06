Si on se rends sur le site de Sony Santa Monica on peut y voir qu'il y a plus d'une trentaine d'offres d'emplois, ce qui en soit n'a rien d'extravaguant pour un studio de la taille de Santa Monica.Ce qui rends ses offres intéressantes c'est que le studio recrute beaucoup de leads mais la majorité des leads du dernier God of War sont encore aujourd'hui présent au studio.Quand on sait que Cory Barlog a publiquement dit qu'il souhaiterait passer la main pour la direction du prochain God of War et qu'il avait la volonté de pitcher sa propre IP à Sony, on peut se mettre à penser que le studio à commencé la construction d'une seconde core team pour réaliser cela.On pouvait aussi retrouver la mention de la planification de deux projets au sein du studio sur le Linkedin d'un des employés de Santa Monica.