DiRT 5 est un jeu conçu pour la DualSense. Le retour haptique de la manette permettra aux joueurs de ressentir chaque bosse sous les pneus d'une manière unique, garantissant que vous pouvez adapter votre conduite en fonction de ce que vous ressentez manette en main à tout moment, tout comme ce que vous faites en fonction de ce que vous voyez à l'écran.

"surcharge sensorielle totale"

, directeur du développement de DiRT 5, a déclaré lors d'une interview avecceci :Robert Karp, décrit ce sentiment comme une :Le jeu est prévu pour une sortie en octobre 2020 sur PS4, Xbox One et PC. Puis plus tard sur PS5 et Xbox Series X.