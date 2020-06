IGN Japon : Combien de temps nécessitera-t-il pour terminer "The Last of Us Part II"?



Anthony Newman : Il faut environ 25 heures et environ 30 heures pour tout explorer.



