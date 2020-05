Un des jeux que j'attends le plus !Annoncé il y'a plus d'un an maintenant, suite d'un de mes coups de coeurs de ces dernières années, de par son univers, son gameplay, sa durée de vie,ses DLC gratuits de qualité...Donc j'ai vraiment hâte de me replonger dedans, après à l'exception de la bande annonce initiale et d'une séquence de gameplay l'an dernier à l'E3, c'est silence radio depuis, un peu frustrant mais bon quand tu vois ce qu'ils nous ont sorti sur leur premier jeu, on doit prendre son mal en patience !