Le 2 arrive dans 19 jours (déjà préco perso) et je me suis dis que c'était le moment de vous faire un top 10 des moments les plus marquants de ce chef-d'œuvre de la PS3. Bien entendu, spoil majeur mais bon il a 7 ans le jeu hein... Mais bon, il en reste peut être deux dans le fond qui l'ont toujours pas faitBien entendu, ce top est comme d'hab subjectif, aller c'est partit !10) Les girafes et la réflexion de JoelC'est plutôt vers la fin du jeu, alors que Joel et Ellie traverse ensemble les environnements pour trouver ou crèche les Lucioles, Ellie aperçoit des girafes et se dépêche de les rejoindre, Joël fait de même. Il demande même à Ellie d'en caresser une. J'ai trouvé ce moment plutôt touchant et mignon, ya un peu le même délire dans TLL pour ceux qui ont fait le jeu. De plus, après Joel se questionne et dit "on est pas obligé de faire ça, tu le sais" sous prétexte de tout abandonner et rentrer. Ellie refuse.9) Joel rencontre EllieAprès avoir ramené Marlène blessée. Joel rencontre Ellie et se dit "c'est elle qu'on fait sortir ?" Il se rend compte en fait que la "marchandise" est une gamine de 13 ans. Au début, ils ne se parleront que très peu d'ailleurs.La mort de SarahBien entendu, c'est un moment très triste et marquant. Mais ça survient assez tôt dans le jeu. Inutile de vous réécrire la scène. C'est tellement bien fait.. l'émotion est palpable.7) Joel et Tess apprennent que Ellie est infectéeC'est dans le chapitre "périphérie" après avoir était capturé par l'armée et "sauver" par Ellie, le scanner indique que Ellie est infectée. Joel se demande alors "pourquoi on fait sortir une gamine infectée ?" Ellie leur assure qu'elle dit la vérité en disant que ça fait trois semaines alors qu'on se "transforme en deux jours". Joel refuse de la croire. J'ai bien aimé ce moment car on se demande pourquoi Ellie est immunisée au Cordyceps. D'ailleurs on se le demande toujours... Peut être le 2 apportera une réponse.6) La mort de TessMalheureusement, il est difficile de survivre dans le monde de TLOU. Et Tess en fait les frais. On apprend une fois arrivé au Capitole que Tess s'est faites mordre pendant une rixe avec les infectés. Elle montre sa morsure à Joel qui n'en revient pas. Et elle se propose de flinguer quelque type pour leur faire gagner du temps. Elle finira par mourir par les soldats.5) Le personnage de BillPersonnage assez marquant et marrant de TLOU. J'ai beaucoup aimé le chapitre avec lui. Il est drôle, attachant et lui et Ellie ne s'apprécie pas, d'ailleurs ils peuvent pas s'empêcher de se clashé. On en apprend également plus sur lui, son homosexualité qu'on découvre un peu plus tard. Il vivait avec un partenaire avant que celui ci parte, et découvre que ce dit partenaire s'est suicidé, piquant au passage la batterie du véhicule. Le fait qu'il préfère maintenant rester seul et qu'il vit seul en posant des pièges partout en ville. D'ailleurs on rencontre aucun autre humain à part Bill dans la ville. La ville de Bill !4) La blessure de Joel et David le cannibalUn peu avant la fin de l'automne, Joel tombe en arrière par un ennemis et s'empale dans un armature en bois. Ellie arrive à le tirer de là mais il pisse le sang et s'évanouit une fois sur le cheval. Ellie se retrouve alors toute seule. D'ailleurs, beaucoup d'entre nous avait cru que Joel était mort dont moi et que Ellie était maintenant solo. On se rend compte plus tard que ce n'est pas le cas lorsqu'elle demande à un individu des médicaments. L'individu en question est David, de prime abord gentil, Ellie se méfie de lui et à raison. Il se révèle en fait être le chef d'un groupe de cannibal sévissant dans la région. Ellie se fera capturer et manquera de peu de se faire découper a la machette. Elle finira par le tuer plus tard alors que celui ci tentait de la "violer" ? Cette acte changera la gamine à jamais. On le voit bien d'ailleurs dans le chapitre suivant ou elle ne parle presque plus, traumatisée par ce qui a failli lui arriver. Un moment extrêmement marquant.3) Tu n'est pas ma fille et je suis sûrement pas ton père alors il est grand temps de se séparer.C'est lors du passage où Joel retrouve son frère 20 ans après. Ellie se rend compte que Joel voulait se débarrasser d'elle depuis le début, en la refilant à Tommy et ne plus avoir à faire le "sale boulot". Ellie s'enfuit donc déçue et vole un cheval au passage. Joel et son frère se mettent à sa recherche. Ils la retrouve dans un ranch abandonné, et Joel parle à Ellie et s'en suit une discussion au combien mouvementée. Ellie lui dis d'ailleurs une phrase très marquante. "Les seules personnes qui m'ont jamais aimés sont toutes mortes ou m'ont abandonnée. Toute, sauf toi merde ! Alors dis pas que je serai plus en sécurité avec un autre parce que la vérité c'est que j'aurai encore plus peur". On comprend alors que Ellie aime Joel comme un genre de père et s'est attachée à lui. Et Joel lui répond la phrase cinglante écrite dans le titre plus haut. Au final, il change d'avis et finira pas partir avec elle, comprenant alors que ce que Ellie avait dit la touché, et qu'il s'est attaché à elle finalement lui aussi sans l'admettre.2) La mort de Sam et HenryAu cours du chapitre Pittsburgh, on rencontre Sam et Henry, deux frères survivant avec qui on reste un petit bout de temps. On s'attache à eux, on apprends à les connaître ect... Malheureusement, le p'tit frère se fait mordre, et cache la vérité aux autres. Le lendemain, il se jette sur Ellie, Joel veut le neutraliser mais Henry le désarme, il dit "c'est mon frère putain ! " Avant de lui tirer dessus et le tuer. Conscient d'avoir tuer son propre frère, Henry menace Joel et lui dis que c'est de sa faute, avant de se suicider de façon brutale. Une scène très triste, (j'ai moi même un frère et j'étais mal à ce moment là) qui arrive de façon brutale et soudaine avant de s'achever d'une musique triste. Bref, un grand moment...Mentions honorable :- L'embuscade à Pittsburgh- Ellie sauve Joel ( c'était vraiment lui ou moi)- Joel torture deux gars pour retrouver Ellie- Le suicide du partenaire de Bill- La fin de Left Behind (ça sera romantique, on perdra la boule ensemble)- Ellie et Riley s'amuse dans le centre commercial- 20 ans plus tard1) Jure moi que tout ce que tu as dis sur les Lucioles est vrai...La fin bien sûr, et pour moi le moment le plus marquant de Last of Us. Ellie manque de se noyer et Joel tente de la ranimer avant de se faire assommer. Une fois à l'hosto, le champignon parasite qu'a Ellie pousse dans son cerveau et qu'il est "nécessaire" de la tuer pour développer un vaccin et pouvoir espérer sauver l'humanité. Joel refuse bien entendu de perdre quelqu'un, déjà du traumatisme qu'il a vécu avec sa fille, il ne veut pas remettre ça et condamne l'humanité. Il tue toute les Lucioles avant de s'enfuir avec Ellie dans les vappes à cause de l'anesthésie. Et finis même par tuer Marlène, la chef des Lucioles.Plus tard de retour à Jackson où vit son frère, Ellie se demande pourquoi elle est encore là, elle même savait en fait que l'opération allait la tuer.Elle dit alors à Joel de lui dire la vérité à propos des Lucioles. Que comme quoi ils ont renoncé à chercher un vaccin, qu'il n'y a pas que Mme qui est immunisée hors tout celà est faux. Celui ci se sent idiot et lui dit "je te le jure". Ellie sait que Joel lui ment et l'accepte malgré tout. Il condamne littéralement l'humanité pour sauver celle qu'il aime. Je trouve ça beau est triste à la fois, c'est un parfait connard on pourrait se dire mais au fond, son choix est tellement logique. Le mec a plus rien à perdre, il s'en fout littéralement du monde, du moment qu'Ellie est à ses côtés.Et bordel, si il avait pas fait ça on aurait peut être pas eu de suite !!!!!