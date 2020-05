Guy Bedos est mort à 85 ans, a annoncé son fils Nicolas ce jeudi.



Guy Bedos avait commencé sa carrière dans le music-hall dans les années 60, avant de devenir humoriste. Comédien, il a tourné dans plusieurs dizaines de films, dont de grands succès populaires réalisés par Yves Robert ("Les Copains", "Un éléphant ça trompe énormément" et "Nous irons tous au paradis").



L'humoriste revendiquait également son engagement "d'homme de gauche", il avait défendu différentes causes et associations telles que la Ligue des droits de l'Homme ou Droit au logement. Il s'était parfois engagé aux côtés de candidats, comme Jean-Luc Mélenchon en 2012, ou Arnaud Montebourg lors de la primaire socialiste en 2017. Dans les années 2000, il faisait sur scène des revues de presse étrillant les politiques.