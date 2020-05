Des mots intéressants d'Alanah Pearce aujourd'hui à Kinda Funny.Selon les développeurs, Sony/SIE a déjà essayé de faire quelques présentations centrées sur la PS5 cette année, mais les gens "d'en haut" ont refusé parce qu'ils veulent quelque chose de très, très professionnel qui impliquerait d'enregistrer dans un studio avec une équipe de 25 ou 30 personnes et non quelque chose enregistré avec "des trucs de qualité à la maison". Elle pense que l'événement sera peut-être "énorme" avec beaucoup de jeux s'ils gardent vraiment cette mentalité.

