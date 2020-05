Sony annonce différent produits basé sur le prochain titre de Naughty Dog, The Last Of Us Part II.Le bundle inclus la console 1TB et une manette collector ainsi que le jeu en physique. Le prix sera de 399.99€.Le disque dur vendu à part sera de marque Seagate et fera 2TB pour un prix de 89.99€.Pour finir, le casque sera à 99.99€.