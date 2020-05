Un mode avec des défis similaire au mode apparu en DLC sur Xenoblade 2 sera disponible dans Xenoblade Definitive Edition.- Pas de menu mais un portail vers le lieu spécifique sera situé dans le village de Colonie 9. Le même Nopon que dans Xenoblade 2 vous accueille et il vous donne une liste de défis qui s'étoffe selon la progression de l'histoire principale.- Les défis seront des vagues d'ennemis à combattre, et il y aura 2 types de défis : les défis libres où vous pourrez choisir les personnages que vous voulez, et les défis limités où ce seront des défis à conditions (personnages, objets...). Le but étant de finir les défis le plus rapidement possible et un rang sera attribué selon votre performance.- Comme dans Xenoblade 2 donc, vous obtiendrez des Cristaux Nopon qui vous serviront à acheter les récompenses dont des habits exclusifs et inédit à cette édition définitive.