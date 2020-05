-Prologue-



Le traqueur, "Jack", est un jeune aux qualités mystérieuses.



Non seulement son taux de réussite dans la recherche de fugitifs et de personnes disparues peut être considéré comme celui d'un vétéran, neuf fois sur dix, mais sa capacité à soutirer des informations sur ses "cibles" à ceux qui refuseraient de les partager volontairement peut également être considérée comme un atout.



Le calibre de ses compétences est incontestable.



"Un homme à l'intuition mesurée" - telle est l'évaluation de Jack.



Nombreux sont les clients qui font appel aux services d'une personne comme moi en raison de ces sentiments.

C'est également ce qui a motivé ma mission actuelle.



"Le fait que vous soyez présent ici devant moi met de la véracité dans votre notoriété. Mettez de côté votre anxiété, car je sais déjà tout. Votre capacité. Oui, vous êtes en possession d'une capacité spéciale, n'est-ce pas ? Pour être précis, la capacité de lire dans le coeur des autres. La même capacité que celle de votre mère, Jack - non, Margot Merlose."



Tout se passe comme la cible l'a dit. Qui, ou mieux encore, qu'est-ce que cet homme ?



"Moi ? Je suis Joshua, le chef du duché de Bardorba. Permettez-moi de vous expliquer la véritable nature du travail pour lequel je souhaite votre aide."



