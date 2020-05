Genre le joueur Xbox qui n'a pas envie d'acheter une console pour quelques exclus, peu se faire les quelques jeux Sony qui l'intéressent via PSnow.Ou bien le joueur Playstation qui ne veut pas également d'une seconde console pour quelques exclus, pourrait y jouer via Gamepass (qui aura bientôt le Xcloud)A l'avenir ces abos cloud gaming vont sûrement s'améliorer drastiquement, du coup ça pourrait inciter pas mal de joueurs à ne pas s'acheter une seconde console, non?En partant du principe que ces joueurs n'ont pas de PC gamer bien entendu.Et qu'ils sont pas en mode osef des jeux de l'autre constructeur.Ca pourrait être cool pour les exclus en fait.Surtout que les XSX et PS5 vont coûter bonbon.